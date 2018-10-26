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Липецкая область получила 40 млн рублей на паллиативную медицину

Общество

За паллиативным уходом ежегодно обращаются 4,5 тыс. пациентов региона

Липецк, 26 октября 2018, 10:51 — REGNUM  Липецкая область вошла в число лучших регионов страны по развитию паллиативной медицины. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в 2018 году на эти цели регион получил от правительства 40 миллионов рублей.

Перспективы паллиативной медицины обсудили на межрегиональной конференции, прошедшей в Липецке. Было озвучено, что на полученные от правительства средства в регионе приобрели дорогостоящее медицинское оборудование, функциональные кровати, специальные матрасы, современные анальгетики — всё, что помогает врачам улучшить качество жизни пациентов.

В Липецкой области паллиативная помощь оказывается амбулаторно и стационарно в Липецке и Ельце, а также в районных больницах. Там занимаются снятием боли и психологической поддержкой пациентов и их родственников. По данным областной администрации, ежегодно паллиативную помощь получают более 4,5 тыс. больных.

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