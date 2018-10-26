Стало известно место прощания с народным артистом Николаем Караченцовым

Москва, , 10:43 — REGNUM Прощание с известным актёром театра и кино Николаем Караченцовым пройдёт в Москве. Оно состоится в театре «Ленком». Об этом сообщил сын народного артиста РСФСР Андрей Караченцов.

Читайте также: Всенародный любимец актёр Николай Караченцов ушёл из жизни

Дата прощальной церемонии пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, любимец публики, народный артист РСФСР, актёр Николай Караченцов скончался сегодня, 26 октября, в Москве. 27 октября ему должно было исполниться 74 года. Караченцов, который продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием, умер в реанимации 62-й больницы в Москве, куда он был госпитализирован с воспалением лёгких в начале октября.

Добавим, что «Ленкому» Караченцов посвятил почти 40 лет. В Московский театр им. Ленинского комсомола (с 1990 года «Ленком») он был распределён сразу после окончания с отличием Школы-студии в 1967 году. В театре он сыграл более 20 ролей. Также Караченцов запомнится и многочисленными и блестяще сыгранными ролями в кино.

Читайте развитие сюжета: Актёр Николай Караченцов не дожил всего день до своего 74-летия: биография