Индия готовится открыть самую высокую в мире статую

Гандинагар, Индия, , 10:38 — REGNUM Власти Индии планируют открыть на следующей неделе самую высокую в мире статую, достигающую в высоту 182 метра, сообщает американский телеканал CNN.

Монумент Валлабхаи Пателю — популярному политическому и общественному деятелю — будет открыт 31 октября в штате Гуджарат, распложенном на западе страны. Статуя построена на берегу Нармада из 1 тыс. 850 тонн бронзы.

«В мире люди говорят о статуе Свободы в Америке. Мы хотим сделать статую Сардара Пателя вдвое выше статуи Свободы», — заявил в 2013 году премьер-министр страны Нарендра Моди.

Напомним, Валлабхаи Патель — государственный деятель Индии, бывший одним из лидеров Индийского национального конгресса. Он также принимал участие в написании Основного Закона страны и формировании её политического устройства.