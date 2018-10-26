Жители Ханты-Мансийска просят Путина закрыть станцию Министерства обороны

Ханты-Мансийск, , 10:43 — REGNUM Жители Ханты-Мансийска, дома которых расположены рядом с радиолокационной станцией, в ожидании приезда в город президента России Владимира Путина записали к нему видеообращение с просьбой законсервировать работу объекта Министерства обороны. Местные власти, военные и надзорные ведомства их не слышат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM жители улицы Югорской.

На спортплощадке у домов на улице Югорской они повесили баннер с призывом «Владимир Владимирович, спасите наших детей от излучения». РЛС не работала, когда возле неё строились жилые дома. Но затем объект Министерства обороны России возобновил деятельность.

Жители Ханты-Мансийска уверяют, что РЛС создаёт опасность здоровью людей электромагнитными и радиационными излучениями. Кроме того, людям не даёт покоя частый вой сирен. В надзорных ведомствах же отмечают, что электромагнитное излучение от РЛС на улице Югорской в пределах допустимой нормы. Свой ответ недовольным югорчанам прислал и представитель командования.

«Данное подразделение расположено на господствующей высоте и с 50-х годов прошлого века выполняет задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне, имеет на вооружении радиолокационные станции, которые видны за несколько сот метров от позиции. Вы, являясь коренным жителем Ханты-Мансийска, знали о его существовании и, несмотря на это, приобрели квартиру в непосредственной близости от источника электромагнитного излучения», — ответил на письменное обращение югорцев врио командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны главного командования Воздушно-космических сил генерал Юрий Грехов.

В мэрии ссылаются на факт, что на карте Ханты-Мансийска «радиолокационные станции войсковой части отображены как объекты для ликвидации и перебазирования, санитарно-защитные зоны от РЛС на карте не отображены, соответственно согласование указанных зон не проводилось».

Во время визита президента России в Ханты-Мансийск вряд ли жителям улицы Югорской позволят обратиться к главе государства с просьбой лично. Но пакет ответов из различных ведомств у них собран солидный.

Напомним, сегодня, 26 октября 2018 года, глава государства работает в Ханты-Мансийске.