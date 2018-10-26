«Дышите через нос». Чем опасен зимний мороз для «сердечников»

Москва, , 10:33 — REGNUM С понижением температуры до минусовых значений, по статистике, в среднем на 20% повышаются показатели вызова бригад скорой помощи и госпитализации в стационары пожилых пациентов с осложнениями ишемической болезни сердца (инфарктами миокарда, стенокардией), поясняет врач-терапевт/кардиолог телемедицинского проекта «Модуль Здоровья» Роман Шульдешов.

Ранее шведские исследователи заявили, что минусовая температура воздуха может способствовать повышению риска сердечных заболеваний. Ученые, проанализировав данные около 274 тыс. пожилых граждан, у которых диагностировали инфаркт миокарда, установили, что сердечный приступ возникал у них на 10% чаще при отрицательных температурах воздуха.

«Изучением влияния низких температур, холодного воздуха на сердечно-сосудистую систему активно занимаются ученые в США, Германии, Японии, Норвегии и Корее. Дело в том, что в зимнее время в отапливаемых помещениях понижается содержание кислорода.

Ткани, включая сердечную мышцу, испытывают состояние гипоксии. При выходе из тёплого помещения на улицу и вдыхании холодного воздуха, у людей из группы риска с ишемической болезнью сердца происходит выброс норадреналина, повышается частота сердечных сокращений, повышается артериальное давление, происходит спазм сосудов, активируются факторы свертывающей системы крови, что может приводить к приступам стенокардии, инфаркту миокарда и тромбозам.

Наличие гриппа у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы также увеличивает риск развития осложнений со стороны сердца. Находясь дома в отапливаемом помещении, не забывайте о проветривании, не допускайте вашему организму находиться в состоянии гипоксии (кислородного голодания).

При выходе на улицу не рекомендуется вдыхать холодный воздух ртом. Дыхание должно быть ровным и через нос. В сильные морозы для согревания поступающего воздуха на улицы старайтесь использовать шарф.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется исключить на холоде физическую нагрузку (чистка снега, бег, перенос тяжестей). Имейте в виду, что в холодное время года не противопоказаны прогулки медленным шагом.

При острых респираторных вирусных заболеваниях и гриппе соблюдайте предписанный вам режим. Не забывайте принимать своевременно лекарства, назначенные вашим лечащим врачом.

Пациенты, принимающие нитраты, должны быть обучены лечащим врачом правилам пользования и на улице всегда иметь при себе нитроспрей. В случае появления болей в грудной клетке незамедлительно позвоните в службу скорой помощи и до приезда медиков следуйте их указаниям».

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