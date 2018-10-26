Ярославцам не надо массово менять медицинские полисы

Ярославль, , 10:29 — REGNUM В Ярославской области не будет происходить глобальной замены полисов ОМС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ярославской области.

В Московском городском фонде ОМС стали агитировать жителей столицы получить полис обязательного медицинского страхования нового образца до 1 ноября. «Российская газета» написала, что проблема замены полисов касается всех россиян. Но, как выяснилось, в этом деле Ярославская область опередила столицу.

Эта информация прошла на сайте Московского городского фонда ОМС, а они это дали для того, чтобы подтолкнуть застрахованных москвичей поменять старые полисы 1998 года на новые, условно новые, которые ввели в 2011 году. У большинства ярославцев полисы нового образца, которые выдавались после 2011 года», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области Наталья Лебедева.

Таким образом, абсолютному большинству ярославцев беспокоиться не о чем.