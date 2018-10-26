Прокуратура проверит заявление депутата об избиении сенатором Арашуковым

Черкесск, , 10:18 — REGNUM Депутат гордумы Черкесска Руслан Карданов обратился в МВД с заявлением о побоях, нанесенных ему сенатором Рауфом Арашуковым и его охраной. В МВД сообщили, что материал по факту обращения Карданова о причинении ему телесных повреждений передан для проверки в прокуратуру.

Как сказано в сообщении пресс-службы МВД, 41-летний житель республиканского центра обратился с заявлением в дежурную часть ОМВД России по городу Черкесску. По его словам, «на пересечении улиц Ворошилова и Первомайской пятеро мужчин причинили ему телесные повреждения».

Напомним, информация об избиении депутата Руслана Карданова появилась 25 октября. По словам пострадавшего, около 21:00 24 октября сенатор якобы поджидал его неподалеку от горотдела полиции, куда Карданов пришел по своим делам. Выйдя из машины, Рауф Арашуков нанес ему несколько ударов по лицу, после чего избиение народного избранника продолжили его охранники.

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Однако эту информацию опроверг сам Арашуков. Он рассказал ИА REGNUM, как все было на самом деле. По его словам, Карданов преследовал машину сенатора несколько часов, после чего его водитель вышел и спросил, в чем дело, однако Карданов набросился на того с кулаками.

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Как на самом деле происходили события, предстоит установить прокуратуре. Как сообщало ИА REGNUM, накануне на заседании Народного собрания Карачаево-Черкесии депутаты, возмущенные избиением Карданова, направили парламентский запрос в МВД, СКР и прокуратуру с требованием скорейшего расследования конфликта.

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