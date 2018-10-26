Жириновский: народная любовь к Караченцову сильна

Москва, , 10:06 — REGNUM Депутаты Госдумы фракции ЛДПР выражают соболезнования супруге Николая Караченцова, его родным, друзьям и миллионам поклонников.

«Уже много лет мы слышали о нем лишь обрывки новостей, он так и не смог оправиться после страшной аварии. Но народная любовь к нему была так сильна, что сообщение о кончине Николая Петровича потрясло миллионы. Кто из нас еще в советские годы не мечтал пробиться в Ленком на Караченцова, на «Юнону и Авось»?.. Никто не сможет повторить такого исполнения, такой проникновенный голос», — отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Николай Караченцов умер в Москве за день до своего 74-летия. Караченцов снялся в десятках фильмов, среди них «Старший сын», «Собака на сене», «Белые росы», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов». На его счету много театральных работ, включая спектакль «Юнона и Авось».

28 февраля 2005 года артист попал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.

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