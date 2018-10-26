Самый большой пассажирский самолет прилетел в Петербург из Дубая

Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM В петербургский аэропорт «Пулково» вечером 25 октября впервые прилетел крупнейший в мире пассажирский авиалайнер Airbus A380−800. Рейс авиакомпании Emirates прибыл из Дубая.

Ранее «Пулково» не принимало таких воздушных судов, хотя из аэропорта давно летают самолеты Boeing-747, также относящиеся к числу крупнейших.

Как сообщили в управляющей компании аэропорта «Пулково», всего флагманский борт авиакомпании из ОАЭ совершит четыре рейса по маршруту Дубай — Санкт-Петербург — Дубай по 28 октября. Все рейсы будут выполняться А380 в конфигурации с первым классом с 14 каютами.

В салоне первого класса находятся персональные каюты и души SPA, бизнес-класс оборудован полностью раскладывающимися креслами, салоны экономического класса имеют настраиваемое освещение и дополнительное пространство. Покрытие Wi-Fi с выходом в интернет доступно в любой части самолета.

По авиационной традиции, впервые прилетевший в «Пулково» борт встретили водяной аркой, цветами и тортом. На перроне большими буквами была выложена приветственная надпись, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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