Парламент Карачаево-Черкесии требует расследования нападения на депутата

Черкесск, , 09:37 — REGNUM Факт избиения депутата городского собрания Черкесска Руслана Карданова возмутил законодателей Карачаево-Черкесии. На заседании парламента 25 октября депутаты потребовали скорейшего расследования этого преступления, сообщили ИА REGNUM 26 октября в законодательном органе региона.

Вопрос об избиении депутата поставил в повестку дня председатель комитета по регламенту Ренат Акбаев. Он предложил расследование нападения взять под депутатский контроль. Парламентарии вынесли постановление о направлении парламентского запроса в МВД, прокуратуру и Следственный комитет республики.

Ранее вопрос о происшествии был рассмотрен на заседании фракции партии «Единая Россия», членом которой является избитый депутат горсовета Карданов. Факт избиения подтвердился, в настоящее время пострадавший находится в больнице, рассказал «Интерфаксу» депутат гордумы Игорь Михайлов.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат госовета столицы Карачаево-Черкесии Руслан Карданов был избит 24 октября в центре Черкесска, недалеко от здания отдела полиции. Как он утверждает, били его сенатор от республики в Совете Федерации Рауф Арашуков и его охранники.

Однако в опровержении, поступившем 25 октября в адрес ИА REGNUM от Арашукова, он утверждает, что Карданова не бил, тот первым напал на его водителя. Все заявленное депутатом является клеветой и провокацией. По словам сенатора, депутат горсовета уже два года следит за ним, устраивает провокации, делает клеветнические заявления.

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