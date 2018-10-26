Государство должно сдерживать рост цен на зерно: пекари

Якутск, , 09:54 — REGNUM В Якутии зерно в течение 2018 года повышалось в цене четыре раза, и это тревожная ситуация, которая приведёт к росту цен на хлеб. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал представитель Немюгюнского хлебозавода, пояснив, что предприятие не увеличивало стоимость своей продукции с 2016 года, но теперь, скорее всего, будет вынуждено продавать хлеб дороже.

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В Якутске Немюгюнский хлебозавод называют единственным производителем хлебобулочной продукции, не повышавшем цены в 2018 году. Остальные предприятия были вынуждены увеличить в сентябре цену хлеба на 2 рубля.

«У нас есть обязательства, хлеб же — это социальный продукт, цены на него сразу не поднимешь, — объяснил сотрудник Немюгюнского хлеб завода причины, по которым цена продукции предприятия до сих пор не изменилась, несмотря на рост стоимости муки. — Сейчас будем анализировать, считать, только после этого повысим цены».

По словам представителя хлебозавода, если в 2012—2013 годах цены на муку поднимались раз в год, то в 2017—2018 годах — 4−5 раз.

«Но 4−5 раз в год цену на хлеб поднять мы не можем. Последний раз мы повышали её в 2016 году, и пока её держим, хотя с тех пор цены поднимались несколько раз. Но приходится сейчас уже думать о повышении, потому что в этот раз цена на килограмм муки очень ощутимо поднялась», — пояснил собеседник ИА REGNUM.

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На вопрос о том, поможет ли в данной ситуации субсидирование предприятия со стороны государства, он отметил, что не считает решением проблемы этот вариант.

«Субсидирование — это как наркотик, компания будет к нему привыкать. Со стороны государства нужно просто держать одну цену. А у нас вместо этого происходит следующее: когда урожай зерна хороший — цена на него всё равно поднимается, хотя, наоборот, должна падать, и уже не опускается. Когда мы в 2010 году начинали работать, цена килограмма муки была 8 рублей, а теперь — 22 рубля за килограмм. Если такими же темпами мука будет дорожать, то через ещё 8 лет хлеб золотой будет при таком росте», — уверен представитель Немюгюнского хлебокомбината.

Как сообщало ИА REGNUM, производители хлеба в Красноярском крае предупредили о повышении цен на свою продукцию на 8−12% из-за роста стоимости зерна и муки. В качестве причин для повышения цен на хлебобулочную продукцию пекарни называют рост цен на муку, бензин и пищевые ингредиенты, повышение МРОТ, увеличение налоговых отчислений и снижение курса рубля. Тем не менее в министерстве сельского хозяйства ситуацию с ценами на хлеб считают стабильной.

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