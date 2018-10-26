В Петербурге с января возрастёт стоимость эвакуации автомобилей

Санкт-Петербург, , 09:28 — REGNUM С 1 января 2019 года в Санкт-Петербурге будут увеличены тарифы на принудительную эвакуацию транспортных средств, владельцы которых нарушили Правила дорожного движения. Соответствующее распоряжение комитета по тарифам опубликовано на сайте Смольного.

Стоимость эвакуации на штрафстоянку легкового автомобиля или мотоцикла составит 2928 рублей. Действующий в 2018 году тариф составляет для этих транспортных средств 2815 рублей.

За эвакуацию грузовиков, автобусов, тягачей с прицепом и другого крупного транспорта и самоходной техники их владельцам придется выложить от 17 569 рублей до 23 425 рублей. Предыдущая тарифная «вилка» составляла от 16 893 рублей до 22 524 рублей.

Стоимость одного часа пребывания на штрафстоянке для мотоциклов и «легковушек» возрастет с 50 до 52 рублей. Для грузовых машин и другой крупной техники стоимость часа на штрафстоянке будет варьироваться от 104 до 313 рублей, в зависимости от типа и размеров транспортного средства.

Напомним, что штраф за стоянку с нарушением ПДД в Петербурге составляет 3 тысячи рублей. Значит, владелец эвакуированного транспорта, признанный нарушителем, отныне будет платить как минимум 5928 рублей, не считая платы за штрафстоянку.

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