Патриарх Варфоломей: жители Украины имеют право на автокефалию

Стамбул, Турция, , 09:15 — REGNUM Вопрос автокефалии неканонической Украинской православной церкви будет решён в интересах народа Украины, заявил глава Константинопольского патриархата патриарх Варфоломей, сообщило 25 октября церковное информационное агентство Orthodoxia.

«Украинцы имеют право на автокефалию, как и все балканские народы, которые определенное время находились под прямой юрисдикцией Вселенского патриархата, но настало время, когда они стали самостоятельными. Почему все остальные имеют право на автокефалию, а 45−50 миллионов украинцев нет? Это несправедливо», — считает патриарх Варфоломей.

Напомним, 11 октября синод Константинопольского патриархата «аннулировал» решение 1686 года о переводе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, а также снял анафему с лидеров украинских раскольничьих организаций. Константинополь намерен создать из украинских раскольников подконтрольную себе церковь, а затем дать ей томос об автокефалии. В данный момент неизвестно, будет ли новая структура отдельным патриархатом или же митрополией, подчинённой Константинопольскому патриархату.

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По мнению экспертов, вторжение Константинополя на каноническую территорию Русской православной церкви провоцирует религиозный конфликт на Украине, который явно не отвечает интересам её народа.

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Отметим, согласно переписи населения, которую последний раз проводили ещё в 2001 году на Украине проживало около 42 млн. человек. После начала гражданской войны, а также воссоединение Крыма с Россией, население Украины явно уменьшилось.