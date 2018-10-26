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Первый снег выпал на улицы Москвы 26 октября

Общество

Сегодня в столичном регионе ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь и мокрый снег

Первый снег выпал на улицы Москвы 26 октября
Первый снег

Москва, 26 октября 2018, 09:09 — REGNUM  Жители столицы России сегодня, 26 октября, увидели первый снег. В частности, о выпадении снега сообщали жители московского района Орехово-Борисово Северное, сообщает агентство «Москва».

По сведениям Гидрометцентра России, днем 26 октября в столичном регионе ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь и мокрый снег. Воздух прогреется до +3…+5 °С. Ночью в Москве и Подмосковье также ожидаются осадки, столбики термометров покажут −1…+1 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября метеорологи уведомили, что в Москву пришла переменчивая осенняя погода. В конце октября ожидаются первые дневные заморозки.

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