Тюрьмы во Франции переполнены — Le Figaro

Париж, , 08:56 — REGNUM Число заключенных во Франции достигло нового предела в 70 тыс. человек, тюрьмы переполнены, сообщает Le Figaro.

Согласно данным тюремной администрации, 70 714 человек находятся во французских тюрьмах, которые страдают от «хронической перенаселенности».

Правительство Франции пообещало создать дополнительно 7 тыс. мест к концу пятилетнего президентского срока, а также пересмотреть шкалу вынесения приговоров.

Напомним, переполненность во французских тюрьмах достигает 143%, самыми загруженными считаются тюрьмы Парижа, Тулузы и Марселя.