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Тюрьмы во Франции переполнены — Le Figaro

Общество

Число задержанных во Франции достигло 70 714 человек

Париж, 26 октября 2018, 08:56 — REGNUM  Число заключенных во Франции достигло нового предела в 70 тыс. человек, тюрьмы переполнены, сообщает Le Figaro.

Согласно данным тюремной администрации, 70 714 человек находятся во французских тюрьмах, которые страдают от «хронической перенаселенности».

Правительство Франции пообещало создать дополнительно 7 тыс. мест к концу пятилетнего президентского срока, а также пересмотреть шкалу вынесения приговоров.

Напомним, переполненность во французских тюрьмах достигает 143%, самыми загруженными считаются тюрьмы Парижа, Тулузы и Марселя.

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