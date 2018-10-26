Верховный суд Казахстана предложил расширить институт присяжных заседателей

Астана, , 08:53 — REGNUM Верховный суд Казахстана предложил расширить категории преступлений, рассматриваемых судом присяжных заседателей, сообщает 26 октября издание Zakon. kz со ссылкой на председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абая Рахметулина.

В настоящее время судом присяжных заседателей рассматриваются дела только по 13 составам преступлений. Рахметулин отметил, что росту дел, рассматриваемых присяжными, препятствует отношение следственных органов, которые не желают рассмотрения дел присяжными заседателями.

По словам судьи, у многих следователей сложилось мнение, что присяжные не в состоянии разобраться с юридическими вопросами и выносят оправдательные приговоры на основе эмоций.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1991 по 2017 год в Казахстане закрылось восемь колоний, а количество заключенных сократилось со 100 до 32 тыс. Численность тюремного населения была снижена в рамках программы «10 мероприятий по снижению количества заключенных».

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