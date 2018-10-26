Пятница, 26 Октября 2018 года
10:11:37 МСК

Президент Румынии перенёс срочную операцию

Общество

Состояние здоровья главы государства медики оценивают как стабильное

Бухарест, 26 октября 2018, 08:28 — REGNUM  Президент Румынии Клаус Йоханнис был госпитализирован накануне, 25 октября. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Читайте также: Вице-президент Зимбабве отправлен на лечение в ЮАР

«Президент […] был направлен в центральную военную университетскую больницу неотложной помощи имени доктора Кароля Давила для операции на левом плече», — говорится в сообщении.

Отмечается, что хирургическое вмешательство прошло согласно медицинскому протоколу «с очень хорошими результатами». Состояние здоровья Йоханниса медики оценивают как оптимальное.

Также в сюежте: У супруги президента Сирии Асмы Асад диагностирован рак

В пресс-службе главы государства заявили, что с медицинской точки зрения президент Румынии способен исполнять должностные обязанности.

Напомним, это не первая операция, которую перенёс Клаус Йоханнис. Под нож хирурга он ложился и в 2016 году. Тогда ему также оперировали плечевой сустав, только с правой стороны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Португалии экстренно прооперировали президента Де Соузу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Состояние здоровья политиков и деятелей культуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить