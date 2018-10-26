Президент Румынии перенёс срочную операцию

Бухарест, , 08:28 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис был госпитализирован накануне, 25 октября. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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«Президент […] был направлен в центральную военную университетскую больницу неотложной помощи имени доктора Кароля Давила для операции на левом плече», — говорится в сообщении.

Отмечается, что хирургическое вмешательство прошло согласно медицинскому протоколу «с очень хорошими результатами». Состояние здоровья Йоханниса медики оценивают как оптимальное.

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В пресс-службе главы государства заявили, что с медицинской точки зрения президент Румынии способен исполнять должностные обязанности.

Напомним, это не первая операция, которую перенёс Клаус Йоханнис. Под нож хирурга он ложился и в 2016 году. Тогда ему также оперировали плечевой сустав, только с правой стороны.

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