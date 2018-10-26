Пятница, 26 Октября 2018 года
08:26:16 МСК

На китайском участке границы с Вьетнамом ликвидированы последние мины

Общество

Мины были заложены в период китайско-вьетнамской воны 1979 года и более поздних двусторонних конфликтов

Наньнин, Китай, 26 октября 2018, 08:02 — REGNUM  Прогремевшим взрывом солдаты Народно-освободительной армии Китая завершили разминирование минных полей в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

Последний этап операции по разминированию подвёл черту под годами поиска и ликвидации минных полей на участке китайско-вьетнамской границы, прилегающем к провинции Гуанси, где скрывалось опасное военное наследие.

Напомним, что во время конфликтов между Китаем и Вьетнамом с 1979 по 1989 год были заложены сотни тысяч мин вдоль границы между двумя странами. Их количество было настолько огромным, что потребовались долгие годы для разминирования.

Читайте ранее в этом сюжете: На северо-востоке Китая обнаружен японский ветхий схрон с боеприпасами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить