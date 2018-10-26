На китайском участке границы с Вьетнамом ликвидированы последние мины

Наньнин, Китай, , 08:02 — REGNUM Прогремевшим взрывом солдаты Народно-освободительной армии Китая завершили разминирование минных полей в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

Последний этап операции по разминированию подвёл черту под годами поиска и ликвидации минных полей на участке китайско-вьетнамской границы, прилегающем к провинции Гуанси, где скрывалось опасное военное наследие.

Напомним, что во время конфликтов между Китаем и Вьетнамом с 1979 по 1989 год были заложены сотни тысяч мин вдоль границы между двумя странами. Их количество было настолько огромным, что потребовались долгие годы для разминирования.

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