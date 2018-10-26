БФУ им. Канта посетили члены совета по повышению конкурентоспособности

Калининград, , 08:01 — REGNUM Представители Совета по повышению глобальной конкурентоспособности ведущих университетов России посетили Балтийский федеральный университет (БФУ) им. Канта, сообщила пресс-служба вуза.

В состав делегации вошли директор-основатель центра международного высшего образования бостонского колледжа Филипп Альтбах (США), президент гонконгской академии наук Цуи Лап-Ши и президент китайского Общества Стратегии развития образования Мин Вайфанг.

Отмечается, что для гостей была организована экскурсия по некоторым структурным подразделениям — лаборатории рентгеновской оптики и физического материаловедения и лаборатории новых магнитных материалов, входящим в научно-технологический парк «Фабрика». Также они посетили и другие корпуса БФУ, заглянув во внутренний дворик Института живых систем и в библиотеку.

«Мы бы хотели, чтобы университеты развивались на глобальном уровне в академической сфере. Вы знаете, что сегодня очень большое внимание уделяется мировым рейтингам, но еще большее внимание следует уделять развитию научной культуры и менеджмента в сфере образования», — посоветовал Филипп Альтбах.

В вузе сообщили, что визит прошел в рамках запланированного на 26−27 октября заседания совета в Калининграде. На нём будут рассмотрены отчеты вузов — участников Проекта 5−100 о реализации программ повышения конкурентоспособности в 2017 году. Также совет подготовит для министерства науки и высшего образования России рекомендации о продолжении государственной поддержки университетов Проекта 5−100 и предложения для вузов Проекта 5−100 по актуализации программ повышения конкурентоспособности.

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