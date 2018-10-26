Бывшего законодателя Внутренней Монголии обвиняют в нарушении норм КПК

Хух-Хото, Китай, , 07:53 — REGNUM Против бывшего высокопоставленного законодателя автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая начато расследование в связи с обвинениями в коррупции, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

Бывший вице-председатель Постоянного комитета Собрания народных представителей Внутренней Монголии Син Юнь обвиняется Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссией в серьезных нарушениях партийных норм и правил. Подробности пока не сообщаются.

Напомним, что бывший генпрокурор города Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района Ктиая приговорен к пожизненному тюремного заключению в связи доказанными случаями коррупции.