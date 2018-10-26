Пятница, 26 Октября 2018 года
08:25:05 МСК

Бывшего законодателя Внутренней Монголии обвиняют в нарушении норм КПК

Общество

Против него начато расследование

Хух-Хото, Китай, 26 октября 2018, 07:53 — REGNUM  Против бывшего высокопоставленного законодателя автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая начато расследование в связи с обвинениями в коррупции, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

Бывший вице-председатель Постоянного комитета Собрания народных представителей Внутренней Монголии Син Юнь обвиняется Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссией в серьезных нарушениях партийных норм и правил. Подробности пока не сообщаются.

Напомним, что бывший генпрокурор города Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района Ктиая приговорен к пожизненному тюремного заключению в связи доказанными случаями коррупции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить