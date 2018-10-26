Новый очаг заражения домашних животных чумой свиней зафиксирован в Китае

Пекин, , 07:48 — REGNUM В Китае подтвержден еще один случай заражения домашних свиней африканской чумой, сообщили в министерстве сельского хозяйства Китая, передает 25 октября агентство Синьхуа.

Среди 10 свиней, выращиваемых на одной из местных небольших ферм в городе Бицзе провинции Гуйчжоу, восемь оказались заражены и погибли, сообщили в министерстве. Местные власти запустили экстренный план профилактики и недопущения распространения опасного для свиней заболевания.

Напомним, что первый в Китае случай заражения домашних животных африканской чумой свиней был зафиксирован в августе 2018 года в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. С тех пор болезнь распространилась на провинции Юньнань, Хэйлунцзян, Хэнань, Аньхой, Цзянсу, Хунань и Внутреннюю Монголию.

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