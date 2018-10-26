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«Мусорный» режим ЧС в Челябинске был незаконным?

Общество

Найдены нарушения

«Мусорный» режим ЧС в Челябинске был незаконным?
Мария Выбойщик © ИА REGNUM
Мусорный коллапс в Челябинске

Челябинск, 26 октября 2018, 07:36 — REGNUM  В Челябинске вызванный мусорный коллапсом режим ЧС был инициирован незаконно. Об этом журналистам сообщили в областной прокуратуре.

По сведениям ведомства, режим ЧС инициировал первый вице-мэр Юрий Параничев. Этому предшествовали выявленные прокуратурой нарушения при определении ООО «Центр коммунального сервиса» в качестве подрядчика муниципального предприятия «ГорЭкоЦентр» по вывозу твёрдых бытовых отходов.

Напомним, представители прокуратуры полагают, что при определении ООО «ЦКС» в качестве подрядчика чиновники превысили свои полномочия. Материалы проверки переданы в СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мусорный коллапс возник 11 сентября после закрытия городской свалки. Порядка десяти подрядчиков отказались вывозить отходы на новые площадки. Челябинск превратился в большую свалку. Преодолеть мусорный коллапс удалось лишь в начале октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Эхо мусорного коллапса: прокуратура занялась первым вице-мэром Челябинска

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Мусорный коллапс в Челябинске
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