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Бывший генпрокурор Шанхая остаток жизни проведет в тюрьме

Общество

Соответствующее решение было вынесено Промежуточной народной прокуратурой города Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района Китая

Бывший генпрокурор Шанхая остаток жизни проведет в тюрьме
Тюрьма

Пекин, 26 октября 2018, 07:29 — REGNUM  Бывший генеральный прокурор Шанхайской народной муниципальной прокуратуры и бывший член Компартии Китая Чэнь Сюй приговорен к пожизненному сроку тюремного заключения за взяточничество, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

Соответствующее решение было вынесено Промежуточной народной прокуратурой города Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района Китая. Чэнь также лишен своих политических прав до конца жизни. Вся его личная собственность будет конфискована, включая всё нелегально заработанное, и отчуждена в пользу государственной казны.

Согласно суду, Чэнь виновен в различных нарушениях, которые он совершил в период с 2003 по 2014 годы, находясь на различных должностях. С 2000 по 2015 годы Чэнь незаконным образом заработал более 74,23 млн юаней ($10,69 млн) лично или через посредников.

Отметим, что борьба с коррупцией в высоких кабинетах Поднебесной продолжается. Так, 23 октября стало известно о том, что бывшие вице-губернаторы трех провинций Китая проходят по несвязанным делам о коррупции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае предъявлены обвинения бывшим вице-губернаторам трёх провинций

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Коррупция и борьба с ней
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