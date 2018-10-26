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В Карагандинской области Казахстана из церкви украли крест и пожертвования

Общество

Происшествие произошло в ночь на 23 октября

Караганда, Казахстан, 26 октября 2018, 07:27 — REGNUM  В городе Темиртау Карагандинской области Казахстана неизвестные похитили из православной церкви пожертвования прихожан на сумму 800 тыс. тенге ($2174) и серебряный крест стоимостью 300 тыс. тенге ($815), сообщает 26 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на региональный департамент внутренних дел.

Происшествие произошло в ночь на 23 октября. Злоумышленники проникли в бухгалтерию церкви через окно. Правоохранительные органы принимают меры по установлению и задержанию подозреваемых.

Напомним, 6 сентября 2018 года 33-летний мужчина украл из приемной Римско-Католической церкви 193 тыс. тенге ($524). В отношении злоумышленника заведено уголовное дело по статье «Кража чужого имущества».

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