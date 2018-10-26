МГФОМС: получить новый полис ОМС нужно до 1 ноября

Москва, , 07:14 — REGNUM В Московском городском фонде обязательного медицинского страхования (МГФОМС) информировали застрахованных граждан о праве до 1 ноября сменить страховую организацию и оформить полис нового образца. Об этом говорится в опубликованном на сайте организации обращении.

В фонде отметили, что 6,5 млн человек из 12,3 млн застрахованных по ОМС в Москве имеют полис старого образца. В то же время в организации подчеркнули, что на территории России с 2011 года приняты единые требования к полису обязательного медицинского страхования. Введение единого полиса было вызвано большим количеством разновидностей полисов по всей стране.

«Я бы рекомендовал всем владельцам старых полисов их поменять», — добавил директор МГФОМС Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта в мэрии Москвы уведомили, что у жителей России появилась новая услуга — теперь оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) можно в режиме онлайн. Новая услуга доступна для всех граждан РФ старше 18 лет, у которых есть учетная запись на городском портале mos.ru или на федеральном сайте госуслуг.

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