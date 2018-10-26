Пятница, 26 Октября 2018 года
08:30:07 МСК

Ушла из жизни звезда итальянского волейбола Сара Андзанелло

Общество

Закончившей в 2016 году карьеру спортсменке было всего 38 лет

Рим, 26 октября 2018, 07:16 — REGNUM  25 октября ушла из жизни итальянская волейболистка Сара Андзанелло, пишет газета Kronen Zeitung.

Андзанелло было всего 38 лет. На протяжении нескольких лет она страдала гепатитом. В 2013 году спортсменка перенесла операцию по пересадке печени и в 2016 году окончательно завершила спортивную карьеру.

Сара Андзанелло считается одной из самых успешных итальянских волейболисток. В ее активе победа в чемпионате мира 2002 года в составе сборной Италии, два Кубка мира 2007 и 2011 годов и другие достижения. В 2011—2013 годах Андзанелло выступала за азербайджанский клуб «Азеррейл».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить