Общественный транспорт Оренбурга: чего ждать?

Оренбург, , 07:13 — REGNUM В Оренбурге на смену отозванным свидетельствам на осуществление автобусных пассажирских перевозок перевозчикам вновь выдадут временные свидетельства. Разработан порядок выдачи таких свидетельств без открытого конкурса, чтобы все перевозчики до проведения конкурса работали легально, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

До выдачи таких свидетельств эту процедуру сначала согласуют в прокуратурой. Напомним, что ранее надзорные ведомства усмотрели нарушения в выдаче временных разрешений и потребовали их аннулирования. Предписание исполнено. По пяти маршрутам документы отозваны.

Как отметил начальник управления пассажирского транспорта администрации города Дмитрий Анисимов, планируется, что временные свидетельства на осуществление пассажирских перевозок будут действовать до результатов открытого конкурса. Его должны объявить в середине ноября.

В аукционе речь пойдёт о семи маршрутах: пяти маршрутах, у которых отозвали временные свидетельства, и еще двух новых маршрутах. Они разработаны на основании обращений оренбуржцев, и, как полагают чиновники, будут востребованы с учетом открытия возведенного Центра спортивной гимнастики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на рынке пассажирских перевозок в Оренбурге периодически возникают скандалы. По мнению экспертов, идёт передел рынка.

Существенный резонанс вызвал конкурс на право осуществления перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам. Мэрия много раз изменяла документацию, что вызывало протесты частных перевозчиков.

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