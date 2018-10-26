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В США скончался певец и композитор Тони Джо Уайт

Общество

Артист скончался от сердечного приступа

Нэшвилл, США, 26 октября 2018, 05:58 — REGNUM  Американский певец и композитор Тони Джо Уайт скончался на 76-м году жизни в штате Теннесси (США), сообщили родственники покойного, пишет The Tennessean.

По словам близких, Тони Джо Уайт скончался в результате сердечного приступа. Как отметил его сын, музыкант перед смертью не болел.

Напомним, свой первый музыкальный альбом Тони Джо Уайт издал в 1968 году и с тех пор, на протяжении 50 лет, продолжал активную музыкальную деятельность. Он являлся и автором двух хитов певицы Тины Тернер — Steamy Windows и Undercover Agent for the Blues.

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