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Французский «человек-паук» забрался на 230-метровое здание в Лондоне

Общество

Полиция, узнав об этом, оцепила здание

Лондон, 26 октября 2018, 05:53 — REGNUM  Ален Робер, известный как «человек-паук», забирающийся на высотные здания без страховки по всему миру, покорил 230-метровый небоскреб Salesforce Tower в Лондоне, сообщает Sky News.

Сообщается, что в процессе восхождения в соцсетях стали появляться фотографии от очевидцев, находившихся в соседних зданиях. Полиция, узнав об этом, оцепила здание и просила жителей не приближаться к небоскребу. На восхождение у Робера ушло около 50 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта 2016 года покоритель небоскребов Ален Робер забрался на 187-метровый небоскреб компании Total в Париже. На восхождение у 53-летнего скалолаза тогда ушло около 45 минут.

Читайте ранее в этом сюжете: Скалолаз Ален Робер покорил очередную высоту в Париже

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