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Около 50 сотрудников Google уволены из-за обвинений в домогательствах

Общество

За последние два года

Около 50 сотрудников Google уволены из-за обвинений в домогательствах
Иллюстрация: Army.mil
Домогательство

Вашингтон, 26 октября 2018, 05:31 — REGNUM  Google уволил 48 сотрудников за последние два года по обвинениям в сексуальных домогательствах, сообщает телеканал CNBC.

По словам гендиректора компании Сундара Пичаи, компания ужесточила подход к ненадлежащему поведению работников, занимающих руководящие должности. Отмечается, что из 48 уволенных сотрудников 13 занимали должности старших менеджеров и выше.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Google в начале года был подан иск от бывшего сотрудника этой компании Джеймса Деймора, некогда высказывавшегося в пользу американского президента Дональда Трампа и претерпевшего из-за этого притеснения на работе.

Читайте ранее в этом сюжете: За увольнение – под суд: Google ответит за дискриминацию сторонников Трампа

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