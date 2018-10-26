Пушков: В США царит диктатура политкорректности

Москва, , 03:34 — REGNUM Журналистка Мегин Келли стала жертвой политкорректности, с позиции которой она вела беседу с российским президентом Владимиром Путиным, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Тележурналистка Мегин Келли пала жертвой той псевдо-демократии, с позиций которой она вела свои интервью с Путиным: ее увольняют с NBC за якобы «расистские замечания». Сегодня в США — скандалы по любому поводу и без повода. Так проявляет себя диктатура политкорректности», — заявил сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1055519996565176320

Напомним, журналистка Мегин Келли оказалась в центре «расистского скандала» после ее высказываний насчет празднования Хэллоуина. Он заявила, что не понимает, отчего теперь запрещено на этот праздник красить лицо черной краской, ведь во времена ее детства это было обыденной практикой.

Стоит отметить, что термин Блекфейс (Blackface) — театральная практика грима, практиковавшаяся в США в XIX веке, когда белые люди изображали чернокожих.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября агентство по работе с талантами прекратило свою работу с Мегин Келии из-за обвинений в расизме.

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