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В затопленном Апшеронском районе Кубани эвакуирован 81 человек

Общество

Задействована 21 единица техники и девять плавсредств

В затопленном Апшеронском районе Кубани эвакуирован 81 человек
Иллюстрация: Admkrai.krasnodar.ru
После наводнения

Апшеронск, Краснодарский край, 26 октября 2018, 03:15 — REGNUM  В ходе ликвидации последствий наводнения в Апшеронском районе Краснодарского края эвакуирован 81 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

По состоянию на 21:00 мск в пострадавшем от наводнения районе работали 195 человек личного состава МЧС, задействована 21 единица техники и девять плавсредств.

«Проводятся поисково-спасательные работы, эвакуирован 81 человек, — сообщили в МЧС. — Отработано 105 адресных заявок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае 25 октября из-за наводнения объявлен режим ЧС. Подтоплены сотни жилых домов, погибли два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сочи поисково-спасательный отряд приведен в состояние готовности из-за ЧС

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Наводнение в Туапсе и в Сочи
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