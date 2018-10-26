В затопленном Апшеронском районе Кубани эвакуирован 81 человек

Апшеронск, Краснодарский край, , 03:15 — REGNUM В ходе ликвидации последствий наводнения в Апшеронском районе Краснодарского края эвакуирован 81 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

По состоянию на 21:00 мск в пострадавшем от наводнения районе работали 195 человек личного состава МЧС, задействована 21 единица техники и девять плавсредств.

«Проводятся поисково-спасательные работы, эвакуирован 81 человек, — сообщили в МЧС. — Отработано 105 адресных заявок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае 25 октября из-за наводнения объявлен режим ЧС. Подтоплены сотни жилых домов, погибли два человека.

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