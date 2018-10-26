Главный редактор «Медузы» отстранен за «неподобающее поведение»

Рига, , 03:18 — REGNUM Главный редактор интернет-портала Meduza Иван Колпаков временно отстранен от должности, заявила генеральный директор портала Галина Тимченко на своей странице в Facebook.

По ее словам, человек, обвинивший Колпакова, не является сотрудником портала. После обсуждения некого инцидента, Колпаков сам попросил временно снять с него обязанности главного редактора. В компании назначено расследование инцидента, по итогам которого и будет принято окончательное решение.

«Пока исполнять обязанности главного редактора «Медузы» снова буду я. С большой долей вероятности вы это все равно узнаете. Так вот, лучше вы узнайте это от нас», — подчеркнула Тимченко.

В то же время телеканал BBC, ссылаясь на источники, предполагает, что причиной отстранения Колпакова являются обвинения в домогательствах, которые он позволил себе на вечеринке в октябре 2018 года в Риге. Однако ни Колпаков, ни Тимченко эту информацию никак не подтвердили.