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К ликвидации последствий ЧС на Кубани привлечены полторы тысячи человек

Общество

За сутки 24 октября выпало 220 мм осадков

Краснодар, 26 октября 2018, 01:25 — REGNUM  В ликвидации последствий потопа в Краснодарском крае участвуют 1 тысяча 460 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«К ликвидации последствий происшествия привлечены более 1 тыс. 460 человек и 330 единиц техники, из них три аварийно-восстановительных поезда, в том числе от МЧС России — 420 человек и 110 единиц техники», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что за сутки 24 октября выпало 220 мм осадков. По состоянию на 21:00 мск 25 октября в регионе в трех муниципальных образованиях подтоплено 1 846 домовладений, где проживают 5 379 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наиболее пострадал от ливней Туапсинский район, а Апшеронский и Сочинский. 25 октября в Краснодарском крае введен режим ЧС. В пострадавших населенных пунктах работают оперативные группы МЧС и комиссии по оценке ущерба.

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