Глава Кубани предположил, что ЧС из-за ливней может повториться

Туапсе, Краснодарский край, , 00:59 — REGNUM Затопление десятков населенных пунктов из-за ливней в Краснодарском крае может оказаться не последним, заявил губернатор Вениамин Кондратьев в городе Туапсе на заседании оперативного штаба.

«Мы должны быть готовыми к повторению таких ЧС», — сказал Кондратьев.

По словам главы региона, «неспокойная» осень — это следствие жаркого засушливого лета. Он не исключил, что и зима может оказаться «аномальной».

Напомним, в Краснодарском крае затоплено порядка 30 населенных пунктов. В регионе начал действовать режим ЧС. Кондратьев и российский министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев прибыли в Туапсе, сильнее всего пострадавший из-за разгула стихии.

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