В Петербурге назвали победителей конкурса СМИ Северо-Запада

Санкт-Петербург, , 23:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге вечером 25 октября в рамках XVI форума СМИ Северо-Запада назвали имена победителей авторитетного журналистского конкурса «СеЗаМ», в котором участвуют средства массовой информации Северо-Западного федерального округа. Церемония вручения наград прошла в Белом зале Дворца Великого князя Владимира Александровича на Дворцовой набережной (Дом ученых).

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, помимо самих участников конкурса, на ней присутствовали заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, руководители союзов журналистов России, Санкт-Петербурга, других регионов СЗФО, а также Ассоциации средств массовой информации Северо-Запада (АСМИ), являющейся организатором конкурса.

Премия года конкурса «СеЗаМ» 2018 была вручена генеральному директору — главному редактору информационного агентства «БНК» (Сыктывкар, Республика Коми) Алексею Лазареву: «За активное участие в формировании единого информационного пространства». Возглавляемый им творческий коллектив принял участие и добился успеха сразу в нескольких номинациях конкурса.

Премия полномочного представителя президента России в СЗФО «За глубокое и объективное освещение темы межнациональных отношений» была присуждена сотрудникам ГТРК «Карелия» из Петрозаводска, которые планомерно освещают жизнь малых коренных народов республики, ведя вещание на четырех языках, помимо русского. «Нам важен каждый наш зритель», — ответили лауреаты на вопрос о том, сколько людей слушают и смотрят передачи на редких языках живущих в Карелии народов.

Премии губернатора Ленинградской области удостоена выборгская медиагруппа «Наш город» в номинации «За информационное развитие добрососедских отношений». Вручая награду, Александр Дрозденко отметил, что СМИ — это проводники народной дипломатии, без которых невозможны добрые отношения с соседями.

Редакция интернет-газеты «Гатчинка.РФ» в Ленобласти получила приз в номинации «Лучший мультимедийный проект». В своем проекте «Голоса победителей» журналисты издания собирают, публикуют и сохраняют бесценные воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, которых с каждым годом остается всё меньше.

В номинации за лучшую телепередачу приз получил автор документального фильма «Без острова мне никак» Кирилл Михайлов (телеканал «Россия-1», Псков). Он снял ленту о рыбаке, живущем на острове в Псковском озере, «представителе уже почти исчезнувшей русской островной культуры», как охарактеризовал своего героя автор фильма.

Лучшая радиопрограмма, по мнению жюри, получилась у радиостанции «Комсомольская правда в Калининграде». В ходе радиомарафона «Страна других. Дети» в студии вели эфир дети с особенностями в развитии. В гости к ним приходили известные люди — политики, общественные активисты, деятели культуры и искусства.

В конкурсе материалов о жизни и проблемах российской Арктики приз достался тележурналистам из Мурманска (телеканал «ТВ-21») за проект «Хозяин Арктики».

Агентство информационных коммуникаций (Великий Новгород) в номинации «За информационную поддержку межрегиональных связей» получило приз за свой проект-автопробег «Земляки».

Лучшей журналистской акцией авторитетное общественное жюри, которое возглавлял директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, посчитало проект журналистской автоэкспедиции «От Балтики до Арктики», осуществленный совместно «Российской газетой в Санкт-Петербурге» и агентством «БНК» (Коми).

Всего в конкурсе «СеЗаМ» 2018 в 12 номинациях участвовало более 500 журналистских работ.