В Челябинской области расширили список льготников по транспортному налогу

Челябинск, , 22:03 — REGNUM В Челябинской области для 7508 человек ставки транспортного налога снижены в 50 раз. Проект закона 25 октября приняли депутаты Заксобрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Изменения были внесены в статью 4 регионального закона «О транспортном налоге». Согласно поправкам, по 1 рублю за лошадиную силу смогут платить обладатели автомобилей мощностью до 180 лошадиных сил.

На сегодняшний день действует норма, предусматривающая такую ставку для машин до 150 лошадиных сил. По ней платят 172 373 человек. В 2019 году к ним добавятся 7508 обладателей авто мощностью от 150 до 180 лошадиных сил. А региональный бюджет не получит 63,2 млн рублей.