Имена более трех тысяч бойцов Карельского фронта увековечили на ст. Раменцы

Сегежа, Карелия, , 21:46 — REGNUM Имена 3 тысяч 342 бойцов и командиров Карельского фронта увековечили на воинском мемориале железнодорожной станции Раменцы Октябрьской железной дороги. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 октября в правительстве Республики Карелия.

На церемонию приехали родные воинов, похороненных в братской могиле. Они прибыли не только из разных регионов России, но и из Финляндии, Латвии и Белоруссии. Гости получили почетное право открыть мемориал и снять полотно с гранитных плит. Дочь старшего лейтенанта Петра Белова Галина Бойко поблагодарила поисковиков и всех, благодаря кому создание мемориала стало возможным.

Кроме семей погибших в Великой Отечественной, в церемонии участвовал и заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

«Мы с вами выполняем свой сыновний долг перед нашими отцами и дедами. Защитники героически погибли в боях за страну. В силу причин их прах не был предан земле. Сегодня они получили свое пристанище. Мы благодарны всем, кто принял участие в этом поистине народном проекте», — обратился он к родственникам воинов.

Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания. Под звуки гимна России был дан оружейный залп.

Братская могила появилась в этом месте еще во время Великой Отечественной войны. Бойцы Карельского фронта защищали Кировскую железную дорогу. После войны неоднократно в братскую могилу производили подзахоронения из воинских могил в окрестностях станции.

Первоначально предполагалось увековечить здесь 1 тыс. 616 имен погибших на территории станции Раменцы Сегежского района, в соответствии со списками, предоставленными военным комиссариатом Республики Карелия. Однако сейчас, после архивных поисков, согласно обобщенному банку данных «Мемориал», увековечиванию подлежат 3 тыс. 342 персоналии.

«Очень важно, что восстанавливаются такие захоронения. Это священный долг перед павшими героями и перед будущими поколениями. Без сохранения исторической памяти нет будущего страны», — подчеркнул председатель Заксобрания Республики Карелия Элиссан Шандалович.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Раменцы: воинский мемориал памяти защитников Кировской железной дороги, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.» получил поддержку Фонда президентских грантов в размере около 2,7 млн рублей.

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