Четверг, 25 Октября 2018 года
22:11:25 МСК

В 2017 году в ЕС чаще всего оставались жить граждане Украины

Общество

Причем абсолютное большинство украинских граждан поселились в Польше

В 2017 году в ЕС чаще всего оставались жить граждане Украины
Цитата из мф Как казаки инопланетян встречали. реж Владимир Дахно. 1987. СССР
Казаки едут на телеге

Киев, 25 октября 2018, 21:42 — REGNUM  В 2017 году виды на жительство в странах ЕС получили 661,874 тыс. граждан Украины, сообщает 25 октября УНИАН.

По данным европейского агентства статистики Eurostat, украинские граждане в 2017 году получили порядка 21% всех видов на жительство, выданных в ЕС. Это втрое превышает количество видов на жительство, которые были предоставлены гражданам Сирии — а они заняли второе место по количеству выданных свидетельств.

По странам распределение следующее: 88% видов на жительство в ЕС гражданам Украины выдала Польша (около 585 тыс.). Оставшееся число пришлось на Чехию, Венгрию, Словакию и Данию. Основной причиной — в 87,7% случаев — желание переехать в другую страну было вызвано трудоустройством.

Напомним, иммиграция — одна из главных причин падения численности населения на Украине.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить