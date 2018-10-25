В 2017 году в ЕС чаще всего оставались жить граждане Украины

Киев, , 21:42 — REGNUM В 2017 году виды на жительство в странах ЕС получили 661,874 тыс. граждан Украины, сообщает 25 октября УНИАН.

По данным европейского агентства статистики Eurostat, украинские граждане в 2017 году получили порядка 21% всех видов на жительство, выданных в ЕС. Это втрое превышает количество видов на жительство, которые были предоставлены гражданам Сирии — а они заняли второе место по количеству выданных свидетельств.

По странам распределение следующее: 88% видов на жительство в ЕС гражданам Украины выдала Польша (около 585 тыс.). Оставшееся число пришлось на Чехию, Венгрию, Словакию и Данию. Основной причиной — в 87,7% случаев — желание переехать в другую страну было вызвано трудоустройством.

Напомним, иммиграция — одна из главных причин падения численности населения на Украине.