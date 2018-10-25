В Британии женщинам разрешили служить в любых войсках, включая спецназ

Лондон, , 20:25 — REGNUM Британским женщинам с декабря 2018 года будет разрешено служить в любых родах войск вооруженных сил Британии, заявил 25 октября министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

По его словам, теперь женщины смогут служить не только во всех родах войск, включая спецназ, но и по всем военным специальностям.

«Я рад тому, что впервые в истории комплектование наших вооруженных сил будет проводиться не по половой принадлежности, а по критериям способностей», — указано в опубликованном военным ведомством заявлении Гэвина Уильямсона.

«Открывая женщинам доступ ко всем воинским специальностям, мы не только делаем наши вооруженные силы более современным работодателем, но и получаем возможность мобилизовать самых способных людей на самые нужные позиции», — добавил британский министр обороны.

Напомним, до лета 2016 года британские власти запрещали женщинам участвовать в «сближении с врагами и их убийстве» и не брали их в танковые и пехотные части, а также в подразделения спецназа.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы вооруженные силы Британии, несмотря на сокращение армии и флота, испытывают нехватку личного состава. Не исключено, что таким расширением прав женщин британское минобороны надеется решить эту проблему.

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