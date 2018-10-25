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Власти Бергамо продали здание церкви мусульманской общине

Общество

Итальянские оппозиционеры иронически отмечают, что власти «забили гол в свои ворота»

Бергамо, Италия, 25 октября 2018, 19:55 — REGNUM  Власти итальянского города Бергамо за 418 тыс. евро продали мусульманской общине здание часовни бывшего госпиталя, сообщает информагентство Askanews в четверг, 25 октября.

Представители общины уже сообщили, что намерены использовать здание по его прямому, то есть религиозному назначению.

Итальянские оппозиционеры иронически отмечают, что власти «забили гол в свои ворота с центра поля»: мешая распространению ислама, власти запрещают строить мечети, вследствие чего мусульманская община выкупила здание часовни, в котором сейчас проводятся православные богослужения.

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Политическая жизнь Италии
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