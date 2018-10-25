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Роскомнадзор оштрафует Google за выдачу в поиске заблокированных сайтов

Общество

Компании грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей

Москва, 25 октября 2018, 19:43 — REGNUM  Роскомнадзор намерен оштрафовать интернет-поисковик Google за невыполнение требования об исключении из поисковой выдачи заблокированных на территории России ресурсов. Об этом сообщает 25 октября пресс-служба ведомства.

В Роскомнадзоре напомнили, что в соответствии с федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» действующие на территории России операторы поисковых систем обязаны исключать из поисковой выдачи заблокированные интернет-ресурсы.

Отмечается, что поисковик должен был в течение 30 дней подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещённых сайтов, а затем начать фильтровать результаты поиска.

«При осуществлении контроля Роскомнадзором зафиксирован факт неисполнения компанией Google обязанности по подключению к федеральной государственной информационной системе. Роскомнадзором будут приняты меры реагирования в соответствии с КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Как уточняется, за неисполнение указанных требований Роскомнадзора компании, согласно законодательству, грозит штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

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