Ярославское правительство опровергло покупку ЛВЗ компанией «ЕКС»

Ярославль, , 19:14 — REGNUM Мы публикуем текст опровержения:

«Ранее в СМИ была опубликована информация, что собственником Ярославкого ЛВЗ стала Группа компаний ЕКС. Департамент АПК и потребительского рынка Ярославской области опровергает данную информацию».

По информации департамента, представители АО «Группа компаний ЕКС» присутствовали на совещании с возможными инвесторами, но так как этот актив не является профильным для компании, ею было принято решение не участвовать в данном проекте.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский ликеро-водочный завод купило АО «Группа компаний ЕКС»