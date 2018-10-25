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Ярославское правительство опровергло покупку ЛВЗ компанией «ЕКС»

Общество

Ликеро-водочный завод на торгах приобрело ООО «ЭНЕРГОКАПИТАЛ»

Ярославское правительство опровергло покупку ЛВЗ компанией «ЕКС»
Ярославский ЛВЗ

Ярославль, 25 октября 2018, 19:14 — REGNUM  Мы публикуем текст опровержения:

«Ранее в СМИ была опубликована информация, что собственником Ярославкого ЛВЗ стала Группа компаний ЕКС. Департамент АПК и потребительского рынка Ярославской области опровергает данную информацию».

По информации департамента, представители АО «Группа компаний ЕКС» присутствовали на совещании с возможными инвесторами, но так как этот актив не является профильным для компании, ею было принято решение не участвовать в данном проекте.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский ликеро-водочный завод купило АО «Группа компаний ЕКС»

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Пищевая промышленность
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