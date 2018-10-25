Рязанский губернатор предложил дать имя военному аэродрому в Дягилеве

Рязань, , 18:33 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов предложил региону присоединиться к проекту «Великие имена России», выбрав имя для военного аэродрома в Дягилеве. Как предложил глава области на пресс-конференции 25 октября, аэродром можно назвать в честь Героя Советского Союза Василия Маргелова или поэта Сергея Есенина.

«Если Минобороны посчитает более целесообразным дать аэродрому имя военного человека, их у нас достаточно много, можно выбрать, например, Василия Маргелова. Он, хотя и не рязанец, но связан с ВДВ, а Рязань — столица ВДВ. Я не знаю, как насчет Есенина, возьмет ли Минобороны на себя такую смелость назвать военный аэродром в честь поэта», — сказал Николай Любимов, отметив, что «недостатка в предложениях не будет».

ИА REGNUM напоминает, что проект «Великие имена России» реализует Общественная палата РФ. В рамках проекта предлагается присвоить крупным российским аэропортам — всего в списке их 45, — имена великих соотечественников. В итоге название для каждого из аэропортов будут выбирать жители России.