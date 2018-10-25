В Подмосковье отменили штрафы за нарушение некоторых правил в аэропортах

Красногорск, , 18:16 — REGNUM Московская областная дума отменила штрафы за нарушение некоторых правил поведения в подмосковных аэропортах. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает НТВ.

Напомним, до сегодняшнего дня пассажиров в аэропортах могли оштрафовать за то, что они сидят или лежат на полу, слушают музыку без наушников, загромождают проходы. Также штрафы предполагались в тех случаях, когда пассажиры передвигались по зданию аэровокзала верхом на животных, велосипедах или других транспортных средствах, кроме инвалидных колясок.

Однако теперь депутаты Московской областной думы проголосовали за отмену этих штрафов. Стоит отметить, что введены эти штрафы были в апреле 2018 года, когда депутаты приняли поправки, в соответствии с которыми правительство Московской области могло устанавливать штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский».