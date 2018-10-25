Переобучение пожилых рязанцев обойдется бюджету в 34 тыс. на человека

Рязань, , 18:11 — REGNUM С 2019 года люди предпенсионного возраста, проживающие в Рязанской области, получат возможность пройти профессиональное переобучение и получить новую, востребованную на рынке профессию. Как сообщил 25 октября на пресс-конференции губернатор Николай Любимов, работодатели будут получать субсидии на эти цели — примерно по 34 тыс. рублей на одного человека.

Деньги будут выделяться из областного и федерального бюджетов. По словам губернатора, в сумму входят затраты на прохождение медкомиссии, переезд к месту учебы и обратно, а также аренда жилья. В 2019 году стать участниками программы смогут стать 1150 человек, подчеркнул губернатор. Также Николай Любимов заявил, что Рязанская область первой в стране откроет центр занятости для пожилых людей.

«Рязанский регион первым в стране создал и открывает модельный центр занятости, позволяющий отдельно работать с людьми старшего поколения. Для них будут формироваться конкретные предложения по конкретным специальностям», — сказал Николай Любимов.

ИА REGNUM напоминает, что о создании центра занятости для людей предпенсионного возраста стало известно в сентябре 2018 года. Тогда Николай Любимов дал соответствующее поручение своим подчиненным. Кроме того, депутаты Рязанской областной думы приняли законопроект, который сохраняет региональные льготы людям предпенсионного возраста. Ранее право на ряд льгот имели только люди, ставшие пенсионерами. Теперь льготы могут получать женщины от 55 лет и мужчины, которым исполнилось 60 лет. Все нововведения произошли в связи с повышением пенсионного возраста в России.

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