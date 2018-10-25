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США не нужно закрывать границу: «Караван мигрантов» начал уменьшаться сам

Общество

До американской границы ещё 1600 километров

Мехико, 25 октября 2018, 18:17 — REGNUM  «Огромный караван мигрантов», который движется из Гондураса в США, начал уменьшаться — на данный момент в «караване» всего 4000 человек, 25 октября передает агентство Reuters.

Уменьшение «каравана» началось в Мексике. За несколько дней после пересечения границы мигрантами было пройдено 150 километров, а численность «каравана» уменьшилась на несколько тысяч человек.

До американской границы, которую в связи с приближением «огромного каравана» ранее обещал закрыть президент США Дональд Трамп, остается около тысячи миль (1600 километров).

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