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Рассмотрение дела Кирилла Серебренникова по существу перенсено на 7 ноября

Общество

Из-за болезни одного из адвокатов

Рассмотрение дела Кирилла Серебренникова по существу перенсено на 7 ноября
Col. Hans Landa
Автозак. Внутри — Кирилл Серебренников

Москва, 25 октября 2018, 17:55 — REGNUM  Мещанский суд Москвы перенес рассмотрение дела «Седьмой студии» по существу на 7 ноября. Решение было принято сегодня, 25 октября.

Напомним, что фигурантами дела «Седьмой студии» являются шесть человек, среди которых известный режиссер Кирилл Серебренников. Перенос рассмотрения дела произошел из-за болезни адвоката, который представляет интересы бывшего директора «Гоголь-центра» и бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского.

Одновременно с этим суд отказался отложить слушание на месяц по просьбе защиты бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина, который не успел ознакомиться с материалами дела.

Стоит отметить, что первое слушание по существу должно было состоятся именно сегодня, 25 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в организации преступной схемы, с помощью которой они похитили 133 млн бюджетных средств.

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Дело Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центра»
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