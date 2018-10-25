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Патриарх Кирилл отменил визит в Молдавию

Общество

Новые сроки визита патриарха президент Молдавии Додон обсудит на следующей неделе в Москве

Патриарх Кирилл отменил визит в Молдавию
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Патриарх Кирилл

Кишинёв, 25 октября 2018, 17:40 — REGNUM  Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отменил запланированный на 27−28 октября визит в Молдавию. Об этом сообщил 25 октября президент Молдавии Игорь Додон после телефонного разговора с главой Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополитом Волоколамским Иларионом, передает ИА REGNUM .

Митрополит Иларион, по словам Додона, сообщил, что принято решение перенести пастырский визит патриарха Кирилла в Молдавию на более поздний срок. О причинах переноса не сообщается.

«Новые сроки визита будут обсуждены с его святейшеством на следующей неделе в рамках официального визита президента Республики Молдова в Российскую Федерацию», — сообщил Додон.

Ранее, напомним, сообщалось о сокращении программы визита в Молдавию патриарха Кирилла. Изначально планировалось, что визит продлится четыре дня, а глава РПЦ в ходе поездки, помимо Кишинёва, посетит Комрат, Бельцы и приднестровские Бендеры.

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