Парк «Патриот-Тула» примет экспозицию Минобороны

Тула, , 17:16 — REGNUM Выставочная экспозиция министерства обороны РФ, посвященная контртеррористической операции в Сирии, может быть временно размещена на территории строящегося парка «Патриот-Тула». Об этом говорилось 25 октября в ходе визита в регион заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

В рамках визита Тимур Иванов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетили 51-й гвардейский парашютно-десантный полк, осмотрели строительную площадку жилых домов для военнослужащих в Туле. Заместитель министра обороны поручил завершить строительство двух жилых домов и общежитий. Также замглавы военного ведомства и глава региона побывали в военном клиническом госпитале. По итогам визита принято решение подготовить предложения по реконструкции медицинского учреждения.

Еще одним пунктом визита стал строящийся парк «Патриот-Тула». На данный момент в парке смонтированы четыре тенто-мобильных укрытия (ТМУ), а после подачи газа подрядная организация проведет весь комплекс пуско-наладочных работ. Здесь планируется организовать постоянную интерактивную экспозицию ретро-автомобилей, выставку вооружения и военной техники.

«Важно, что все наши типовые решения, которые были использованы в парке «Патриот» в Кубинке, применяются и в Туле», — подчеркнул Тимур Иванов. Он также отметил, что на площадке патриотического парка в Туле также могут разместиться магазин «Армия России», центр тактических игр. Парк станет центром юнармейского движения Тульской области.

Алексей Дюмин и Тимур Иванов обсудили вопрос временного размещения в парке «Патриот-Тула» выставочной экспозиции министерства обороны РФ, посвященной контртеррористической операции в Сирии, а также дальнейшие перспективы развития парка, строительство второй очереди.

«К созданию парка «Патриот» мы подошли комплексно, планируем предусмотреть здесь виды досуга по всем направлениям. Уверен, что парк станет новой достопримечательностью Тулы, местом полноценного семейного отдыха, где каждый сможет найти себе занятие по душе», — сказал Алексей Дюмин.